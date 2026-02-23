"¡No se vale lucrar con el dolor ajeno!”, Julio César Chávez arremete contra la prensa tras reacciones sobre Maribel Guardia

Julio César Chávez reaccionó contra quienes distorsionaron sus palabras sobre el parche de naltrexona que utilizaba el hijo de Maribel Guardia; explicó que él está familiarizado con el parche pues él lo ha utilizado con su hijo. Más tarde, ‘El César del Boxeo’ se reunió con Maribel Guardia para desmentir aquellas malas interpretaciones. Así fue la reunión de Julio César Chávez y Maribel Guardia.