Kenia Os arma zafarrancho con fanáticos y prensa en el centro de la Ciudad de México
La cantante, Kenia Os estuvo en el centro de la ciudad y su visita no pasó desapercibida, pues iba acompañada al menos por 15 hombres de seguridad.
Kenia Os fue partícipe de la inauguración de una tienda en CDMX y habló sobre un nuevo producto que lanzará. A su salida, la prensa trató de hablar con la cantante; sin embargo, ella no dio ni una sola palabra, a pesar de que se le invitó a los medios de comunicación para asistir al evento.