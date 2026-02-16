Kunno confirmó el estado de salud de Ángela Aguilar y Nodal tras lo ocurrido en Zacatecas

Kunno, amigo de Ángela Aguilar y Nodal, asegura que los cantantes se encuentran bien luego de que el convoy en el que viajaban en Zacatecas quedara en medio de un enfrentamiento que se desató en un retén ubicado por el Rancho El Soyate. Por otro lado, Kunno reaccionó sobre los presuntos ataques que Emiliano Aguilar habría lanzado en su contra por supuestamente arrebatarle un proyecto.