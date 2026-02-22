La historia de “Punch” conmovió las redes sociales
La historia de Punch provocó que muchas personas se sintieran identificadas con él ya que han señalado alguna vez el rechazo.
Los conductores de Venga la Alegría fin de semana hablaron sobre el caso de “Punch” el monito japonés que conmovió a las redes sociales tras sufrir el rechazó de su madre y los de su especia, sin embargo, siempre ha contado con su peluche donde el encuentra resguardo y seguridad por lo que nunca lo suelta. ¿Alguna vez te has sentido como Punch?