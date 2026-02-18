"¡Acudan a Profeco!”, Lalo España explota contra la boletera de ‘Enrollados’

Lalo España se encuentra muy molesto con la boletera encargada de la venta de las entradas del proyecto ‘Enrollados’ y es que el actor reveló a la prensa que sus admiradores le han pedido que interceda con la empresa para recuperar el costo total de los boletos que adquirieron. ¿Lalo España quedó decepcionado ante la cancelación de ‘Enrollados’? Esto reveló el actor.