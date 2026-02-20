inklusion logo Sitio accesible
¡Pagará más de dos millones de pesos! Laura Bozzo pierde la batalla legal ante Gabriel Soto

En exclusiva, el abogado de Gabriel Soto compartió la resolución que dictó el juez y compartió cuánto y cómo deberá pagar más de dos millones de pesos Laura Bozzo.

Laura Bozzo perdió la batalla legal que emprendió Gabriel Soto en su contra por daño moral hace cinco años. En exclusiva, el abogado del actor compartió la resolución que dictó el juez y compartió cuánto y cómo deberá pagar más de dos millones de pesos la conductora peruana.

