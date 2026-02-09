"¡Está desquiciada!”, Laura Zapata arremete contra Imelda Tuñón y defiende a Maribel Guardia

Laura Zapata le pone un alto a Imelda Tuñón tras el delicado señalamiento contra José Manuel Figueroa y es que, tras ser mencionado en estos ‘dimes y diretes’, el mismo José Manuel aseguró que, de las últimas veces que tuvo contacto con Maribel Guardia, fue para opinar que Julián no debía casarse con Imelda sólo por estar embarazada, pero que Maribel decidió apoyarlos. La consagrada actriz también se pronunció sobre la disputa por la herencia. ¡Aquí todos los detalles!