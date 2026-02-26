"¡Ojalá que recapaciten!”, Lidia Ávila y Óscar Schwebel alzan la voz por las recientes presentaciones de ‘OV7'

Lidia Ávila y Óscar Schwebel ponen un alto tras ver a Ari Borovoy, Erika Zaba, M’balia y Kalimba, presentarse como OV7 en el 90’s Pop Tour. Después de hablar del proyecto de la serie de la agrupación, Óscar sentenció que no tiene planes de volver a los escenarios con OV7. ¿Por qué se dio la ruptura de OV7? Lidia Ávila cuenta los detalles y acepta el dolor que le generó la separación de la agrupación.