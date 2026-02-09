¿Livia Brito y su expareja podrían ir a prisión? Esto dijo Ernesto Zepeda, el paparazzi involucrado

Livia Brito y su expareja enfrentarán a la justicia mexicana por su probable responsabilidad en el delito de falsedad de declaraciones ante autoridades, luego de que un magistrado considerara que la pareja habría mentido en el proceso civil por agresiones y robo que inició en su contra el fotógrafo Ernesto Zepeda en Cancún. ¿Por qué sus abogados denunciaron la falsedad de declaraciones? Así reaccionó el paparazzi, en exclusiva, ante esta noticia.