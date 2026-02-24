inklusion logo Sitio accesible
Livia Brito rompe el silencio tras su audiencia en los juzgados del Reclusorio Sur

Livia Brito y su expareja acudieron a la audiencia por su presunta responsabilidad en el delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad que cometieron, según un magistrado, en el proceso civil que enfrentaron con el fotógrafo Ernesto Zepeda.

Livia Brito y su expareja acudieron a la audiencia por su presunta responsabilidad en el delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad que cometieron, según un magistrado, en el proceso civil que enfrentaron con el fotógrafo Ernesto Zepeda. Estos fueron los detalles que compartió Livia Brito. Por su parte, la abogada de Ernesto Zepeda explicó que el fotógrafo está en disposición de recibir el pago de la reparación del daño. Aquí todos los detalles.

