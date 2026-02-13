Lo más polémico del espectáculo: La guerra interminable entre Imelda vs Maribel Guardia
Los expertos en espectáculos nos hablan sobre las más recientes polémicas de los famosos de la semana.
Fue hace más de un año que inició el pleito legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia por la custodia del pequeño José Julián y estas últimas semanas la polémica entre ambas ha subido de nivel. Imelda Garza ha hecho varios señalamientos en contra de Maribel y de José Manuel Figueroa, quien ya tomó medidas legales por daño moral.