Lo más polémico del espectáculo: La guerra interminable entre Imelda vs Maribel Guardia

Fue hace más de un año que inició el pleito legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia por la custodia del pequeño José Julián y estas últimas semanas la polémica entre ambas ha subido de nivel. Imelda Garza ha hecho varios señalamientos en contra de Maribel y de José Manuel Figueroa, quien ya tomó medidas legales por daño moral.