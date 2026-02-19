inklusion logo Sitio accesible
¿Tu ‘lomito’ no convive adecuadamente? ¡Educa a tu perrito con estos sencillos tips y consejos!

Esta mañana nos visitó Israel León, un entrenador canino que nos compartió oportunos tips y consejos para educar a los perritos y lograr que convivan adecuadamente.

Venga La Alegría

Tener un perrito es una bendición y una gran responsabilidad y un buen entrenamiento es indispensable para ayudarle a que conviva adecuadamente. Por eso, nos visitó Israel León, un entrenador canino que nos compartió tips y consejos para educar a los perritos.

