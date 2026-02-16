¡De su aparición en Los Simpson, los latinos en Estados Unidos y más! Checa lo que Los Tigres del Norte revelaron en exclusiva
En la segunda parte de la entrevista con Los Tigres del Norte, nos contaron de sus impresiones al aparecer en Los Simpson, su postura sobre los latinos en Estados Unidos y más.
En la segunda parte de la entrevista con Los Tigres del Norte, nos contaron de sus ‘hobbies’ y de sus impresiones al aparecer como personajes de Los Simpson. Además, compartieron su postura sobre la actualidad que se vive con los latinos en Estados Unidos. ¡Checa todo lo que revelaron en exclusiva con Viviann Baeza!