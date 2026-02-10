"¡Ahora es cuando me siento más joven!”, Ludwika Paleta revela, en exclusiva, cómo fue ser madre a los 20 años

inklusion logo Sitio accesible
En exclusiva, Ludwika Paleta, consolidada como actriz y mujer, abrió su corazón y nos compartió cómo fue la experiencia de vida el haberse convertido en madre a los 20 años. Entre otras cosas, destacó que tiene la sensación de haber hecho ‘un montón de cosas’ en su vida a sus 47 años.

