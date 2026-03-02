inklusion logo Sitio accesible
"¡Díganmelo de frente!”, Luz Elena arremete fuerte contra Tabata y Kike y pide cambio de equipo en el Sin Palabras

Venga La Alegría

Margarita McKenzie giró la ruleta de la empatía y ‘encendió el foro': Luz Elena les dijo sus ‘verdades’ a Kike y Tabata tras lo que escuchó que dijeron sobre ella alrededor del Sin Palabras. ¿Quiere cambiar de equipo? ¡Ojo a lo que contestaron Tabata y Kike tras las certeras acusaciones de Luz Elena!

Margarita McKenzie

Videos