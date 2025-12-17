inklusion logo Sitio accesible
¿Y las apps de citas? Majo Aguilar revela cómo vive su soltería

Majo Aguilar revela que vive al máximo su soltería, deja clara su postura sobre las apps de citas y habló de la posibilidad de ser madre soltera.

Videos,
Venga La Alegría

Tras cinco meses de anunciar su ruptura con el vocalista de Kinky, Majo Aguilar revela que vive al máximo su soltería apapachándose como nunca y disfrutando de una etapa de amor propio. Además, dejó clara su postura sobre las apps de citas y habló de la posibilidad de convertirse en madre soltera.

Videos