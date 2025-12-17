Kim Shantal hace su top 5 de animales “más sucios” en La Granja VIP. ¿Dónde puso a sus consentidos, los cerditos?
En la última semana de La Granja VIP, antes de despedir a los animalitos, Kim Shantal dice qué tan sucia deja cada especie su respectiva estación.
Según platicó ante las cámaras Kim Shantal, entre los animales de La Granja VIP que le tocó atender, le pareció que las vacas dejan más sucia su estación, seguida de los cerditos; aun así, siempre ha dicho que los cochinitos son sus consentidos. A las borregas las consideró los animales más limpios.