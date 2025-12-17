inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
La Granja VIP 24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Kim Shantal hace su top 5 de animales “más sucios” en La Granja VIP. ¿Dónde puso a sus consentidos, los cerditos?

En la última semana de La Granja VIP, antes de despedir a los animalitos, Kim Shantal dice qué tan sucia deja cada especie su respectiva estación.

Videos,
La Granja VIP 24/7

Según platicó ante las cámaras Kim Shantal, entre los animales de La Granja VIP que le tocó atender, le pareció que las vacas dejan más sucia su estación, seguida de los cerditos; aun así, siempre ha dicho que los cochinitos son sus consentidos. A las borregas las consideró los animales más limpios.

Tags relacionados
La Granja VIP Kim Shantal

Videos