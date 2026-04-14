¡Así se vivió la alfombra roja de Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría!
‘El Capi’ y Ricardo Cazares fueron los encargados de darles la calurosa bienvenida a Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Kennedy Masterson a Venga La Alegría.
Malcolm, Reese y Francis, protagonistas de Malcolm el de en Medio, llegaron a TV Azteca por la puerta grande para acompañarnos en Venga La Alegría. ‘El Capi’, Ricardo Cazares y un público numeroso, fueron los encargados de darles la calurosa bienvenida a Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Kennedy Masterson.