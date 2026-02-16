inklusion logo Sitio accesible
"¡Creo en la justicia!”, Malillany Marín se solidariza con José Manuel Figueroa tras las polémicas declaraciones de Imelda Tuñón

A unos días de que José Manuel Figueroa emprendiera acciones legales por daño moral contra Imelda Tuñón, Malillany Marín, su expareja, rompió el silencio y no dudó en expresarle su solidaridad.

A unos días de que José Manuel Figueroa emprendiera acciones legales por daño moral contra Imelda Tuñón, Malillany Marín, su expareja, rompió el silencio y no dudó en expresarle su solidaridad. Entre otras cosas, aseguró que confía en que la situación se aclare por la vía legal para que se respete la memoria de Julián.

