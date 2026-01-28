¿Sin resolverse? María Elena Galindo revela quiénes serían las principales herederas de Silvia Pinal

Luego de que Alejandra Guzmán declaró que el juicio testamentario de Silvia Pinal estaba detenido por errores en la escritura de los nombres de los involucrados, María Elena Galindo reveló a qué nombres de herederos se podía referir la cantante. ¿Quiénes serían las principales herederas? Esto contó María Elena Galindo, quien fuera albacea de Silvia Pinal.