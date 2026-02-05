¡Exclusiva! Mariana Ochoa estrena “Dos Enamorados” y habla de su presente en el amor

Mariana Ochoa reaccionó sin filtros después de que Ari Borovoy, M’Balia, Érika Zaba y Kalimba, fuera presentados como ex OV7 en San Luis Potosí y, mientras el pasado quedó atrás, Mariana sanó tanto que después de su divorcio, se atrevió a abrir de nuevo el corazón. ¿Cómo se dio esa oportunidad en el amor? Así lo cuenta Mariana Ochoa, quien estrena “Dos Enamorados” en vísperas del Día del Amor y la Amistad.