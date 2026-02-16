"¡Es muy fácil acusar y señalar!”, Mariana Seoane aplaude las acciones legales de José Manuel Figueroa contra Imelda Tuñón

Mariana Seoane aplaude que José Manuel Figueroa se defienda legalmente de las acusaciones de Imelda Tuñón y deja claro su respaldo hacia José Manuel y Maribel Guardia; la cantante espera que se haga justicia en este caso por el que atraviesa la madre y hermano del fallecido Julián Figueroa. ¡Aquí todos los detalles!