inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

"¡Es muy fácil acusar y señalar!”, Mariana Seoane aplaude las acciones legales de José Manuel Figueroa contra Imelda Tuñón

Mariana Seoane aplaude que José Manuel Figueroa se defienda legalmente de las acusaciones de Imelda Tuñón y deja claro su respaldo hacia José Manuel y Maribel Guardia.

Videos,
Venga La Alegría

Mariana Seoane aplaude que José Manuel Figueroa se defienda legalmente de las acusaciones de Imelda Tuñón y deja claro su respaldo hacia José Manuel y Maribel Guardia; la cantante espera que se haga justicia en este caso por el que atraviesa la madre y hermano del fallecido Julián Figueroa. ¡Aquí todos los detalles!

Videos