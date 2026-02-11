¿No se rinde? Mariana Seoane no pierde la esperanza de cantar temas inéditos de Juan Gabriel

Ante las negativas de Iván Aguilera para lanzar los temas inéditos que Juan Gabriel le habría dejado, Mariana Seoane asegura que no pierde la esperanza. Además, se pronunció sobre la polémica entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón y pidió que no se involucre a su amigo José Manuel Figueroa. ¡Ojo a lo que soltó sobre el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026!