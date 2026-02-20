inklusion logo Sitio accesible
¡Así bromearon Maribel Guardia y Bárbara Torres de las declaraciones de Imelda Tuñón!

Tras el comentario que Imelda Tuñón habría hecho sobre supuestas ‘rifas’ que involucraban a Maribel Guardia, Bárbara Torres y la consagrada actriz compartieron un hilarante sketch.

Venga La Alegría

Tras el comentario que Imelda Tuñón habría hecho en medio de la polémica con Maribel Guardia sobre supuestas ‘rifas’ en los palenques, Bárbara Torres y la consagrada actriz compartieron un hilarante sketch en redes sociales y las reacciones no tardaron en llegar. ¡Aquí el video completo!

