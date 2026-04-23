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Maribel Guardia confiesa que se presentó en “Perfume de Gardenia” sin ensayo previo y sin saberse los diálogos

Maribel Guardia salvó una función de “Perfume de Gardenia”, luego de que Marjorie de Sousa tuviera un problema de salud. Así relató su experiencia.

Maribel Guardia demostró su amplia experiencia sobre los escenarios y su pericia para resolver circunstancias inesperadas, al salvar una función de “Perfume de Gardenia” que se había quedado sin protagonista. Su amiga, Victoria Ruffo, le aplaude por su presentación y esto dijeron ambas a Venga La Alegría.

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