¿Logró aclarar todo? Maribel Guardia defiende a Marco Chacón de las acusaciones de Imelda Tuñón
Maribel Guardia salió en defensa de su esposo y aclaró lo de las adicciones y el parche de su hijo. Esto fue todo lo que, con especial detalle, aclaró la consagrada actriz.
Imelda Tuñón insiste en responsabilizar a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, por la muerte de Julián Figueroa. Al respecto, Maribel Guardia salió en defensa de su esposo y aclaró que su hijo se internó en la Ciudad de México para superar el tema de las adicciones. También detalló todo lo que sucedió con el parche y compartió una emotiva reflexión. Así lo detalló la consagrada actriz.