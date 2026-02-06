¿Logró aclarar todo? Maribel Guardia defiende a Marco Chacón de las acusaciones de Imelda Tuñón

Imelda Tuñón insiste en responsabilizar a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, por la muerte de Julián Figueroa. Al respecto, Maribel Guardia salió en defensa de su esposo y aclaró que su hijo se internó en la Ciudad de México para superar el tema de las adicciones. También detalló todo lo que sucedió con el parche y compartió una emotiva reflexión. Así lo detalló la consagrada actriz.