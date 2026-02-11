¿Enfrentarán a la justicia? Maribel Guardia, Imelda Tuñón y Marco Chacón, podrían ser cuestionados por el fallecimiento de Julián Figueroa

El drama familiar entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón sigue dando de qué hablar tras las fuertes declaraciones sobre las supuestas causas del fallecimiento de Julián Figueroa. Ahora, una revista de circulación nacional publicó que presuntamente Maribel Guardia, Imelda Tuñón y Marco Chacón, podrían enfrentar una revisión legal sobre las circunstancias del fallecimiento de Julián Figueroa. Aquí todos los detalles de lo que estaría por suceder.