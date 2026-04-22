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Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón sobre a quién pertenecen las cenizas de Julián Figueroa. “Es un lugar santo”

“Todos los días rezo por ella”, dice Maribel Guardia sobre Imelda Tuñón, quien aseguró que ella tiene los derechos legales sobre los restos de Julián Figueroa.

Recientemente Imelda Tuñón declaró públicamente que es ella a quien corresponderían legalmente las cenizas de Julián Figueroa, por haber sido su esposa. Maribel Guardia le responde, mediante las cámaras de Venga La Alegría. También dijo dónde se encuentran actualmente los restos y qué pasará con ellos.

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