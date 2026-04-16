¡No será sólo cocinar! Ismael Zhu revela lo que podemos esperar de MasterChef 24/7

Además de los platillos... ¿influirá lo que suceda fuera de la cocina? Pedro Prieto platicó con Ismael Zhu sobre lo que podemos esperar de MasterChef 24/7 y compartió algunas anécdotas de su paso por la cocina más famosa de México. Además, nuestro querido ‘Chino’ nos contó lo que se vivió en el casting presencial de MasterChef 24/7. ¿Por qué repiten los mismos Chefs como jueces? ¡Ojo a los consejos de Ismael Zhu!