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¡No será sólo cocinar! Ismael Zhu revela lo que podemos esperar de MasterChef 24/7

¿No se trata sólo de cocinar? Pedro Prieto platicó con Ismael Zhu, quien compartió anécdotas y consejos de cara a la nueva temporada de MasterChef 24/7.

Además de los platillos... ¿influirá lo que suceda fuera de la cocina? Pedro Prieto platicó con Ismael Zhu sobre lo que podemos esperar de MasterChef 24/7 y compartió algunas anécdotas de su paso por la cocina más famosa de México. Además, nuestro querido ‘Chino’ nos contó lo que se vivió en el casting presencial de MasterChef 24/7. ¿Por qué repiten los mismos Chefs como jueces? ¡Ojo a los consejos de Ismael Zhu!

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