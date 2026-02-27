¡Separados! Pero por trabajo... Matías Novoa volvió a México sin Michelle Renaud
Matías Novoa dejó a Michelle Renaud y a sus hijos en España para volver a México a trabajar y, aunque lleva una semana lejos de ellos, confiesa que ya los extraña.
