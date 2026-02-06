Belinda, Thalía... ¿y quién sigue? Máximo Grado estrena colaboración con ‘La reina de las telenovelas’

Christian Félix, vocalista de Máximo Grado, jamás imaginó que uno de sus sueños se haría realidad: grabar un tema con Thalía. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Máximo Grado colabora con una estrella del pop; el año pasado lanzaron un sencillo junto a Belinda, mismo que no tardó en posicionarse en el gusto del público.