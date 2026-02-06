Belinda, Thalía... ¿y quién sigue? Máximo Grado estrena colaboración con ‘La reina de las telenovelas’
El vocalista de Máximo Grado jamás imaginó que uno de sus sueños se haría realidad: grabar un tema con Thalía. ¡Ojo que no es la primera vez que colaboran con una estrella del pop!
Christian Félix, vocalista de Máximo Grado, jamás imaginó que uno de sus sueños se haría realidad: grabar un tema con Thalía. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Máximo Grado colabora con una estrella del pop; el año pasado lanzaron un sencillo junto a Belinda, mismo que no tardó en posicionarse en el gusto del público.