Medicamentos GLP-1 para bajar de peso: La tendencia de los famosos para reducir la talla

El doctor Jesús Cabral, cirujano bariatra responde todas nuestras dudas y recomienda que el primer paso para saber si se pueden tomar medicamento GLP-1 se debe estudiar el caso de cada persona para poder cerciorarse, también recomienda tomar mucha cautela para la ingesta de dichos medicamentos, pues deben de ser controlados por un especialista y no por una recomendación de cualquier persona.