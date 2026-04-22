Medicamentos GLP-1 para bajar de peso: La tendencia de los famosos para reducir la talla
¿Quién si debería y quién no utilizar medicamentos para bajar de peso? Esto es lo que dice un especialista en salud.
El doctor Jesús Cabral, cirujano bariatra responde todas nuestras dudas y recomienda que el primer paso para saber si se pueden tomar medicamento GLP-1 se debe estudiar el caso de cada persona para poder cerciorarse, también recomienda tomar mucha cautela para la ingesta de dichos medicamentos, pues deben de ser controlados por un especialista y no por una recomendación de cualquier persona.