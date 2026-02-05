¿Cómo vas con tus metas del 2026? Memo Serrano, mentor de mentalidad, compartió los 4 pasos para reentrenarnos y concretar nuestros proyectos

inklusion logo Sitio accesible
Sabemos que hacer ejercicio mejora la salud y la calidad de vida, pero... ¿por qué lo dejamos para después? ¡Todo se trata de hábitos! Memo Serrano, mentor de mentalidad y negocios, nos orientó sobre el impacto que tienen los hábitos en las metas que nos proponemos y nos compartió los 4 pasos para reentrenarnos y concretar nuestros proyectos. ¡Acaba con el sabotaje!

