“No perdieron ni a su madre ni a su padre”, Mijares detalla cómo vivieron sus hijos su divorcio

Mijares compartió en exclusiva cómo han vivido sus hijos su divorcio de Lucero, la separación que se dio en buenos términos por el bien de los adolescentes. Además, reveló en qué lo apoya José, su hijo mayor, y compartió los avances del primer álbum de Lucero Mijares. Mijares ya prepara un concierto sinfónico en el Coloso de Reforma para festejar sus 40 años de trayectoria artística.