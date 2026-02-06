“Si Julián no hubiera conocido a Imelda, Julián estaría vivo”, Nagibe Abbud hace estremecedoras declaraciones sobre Imelda Tuñón y Julián Figueroa

Tras los señalamientos de Imelda Tuñón sobre la muerte de Julián Figueroa, la supuesta responsabilidad de Marco Chacón y las dudas que ha lanzado contra Maribel Guardia, Nagibe Abbud contrasta esta versión y lo hace sin filtros. Además, Nagibe, hizo una confesión impactante: asegura que Julián Figueroa llegó a temer por su vida durante su relación con Imelda. También, Nagibe Abbud habló de episodios donde supuestamente Imelda Tuñón trató de serle infiel a Julián Figueroa, aseguró haber presenciado episodios de violencia y ventiló los comportamientos que supuestamente Imelda Tuñón tendría bajo los efectos del alcohol.