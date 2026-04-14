¡Vaya susto! Ninel Conde encendió las alarmas tras caer en el hospital en Estados Unidos
Ninel Conde se llevó un gran susto tras caer en un hospital en Estados Unidos. ¿Qué tipo de parásitos y virus le detectaron? Esto reveló la actriz.
Ninel Conde se llevó un tremendo susto tras parar en un hospital en Estados Unidos. ¿Qué tipo de parásitos y virus le detectaron tras su valoración médica? La experiencia fue tan traumática que contó todo lo que tuvo que hacer su esposo para que le recetaran algo para el dolor.