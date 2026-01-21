¿Ninel Conde e Irina Baeva juntas en las fiestas decembrinas? ‘El Bombón Asesino’ aclara los rumores

Las redes sociales se alborotaron luego de que corrieran los rumores de que Ninel Conde e Irina Baeva habrían pasado juntas las fiestas decembrinas. Y, ante las coincidencias en sus historias en redes, el ‘Bombón Asesino’ aclaró todo. ¿Por qué hay tanta cercanía entre Irina y el hijo de Ninel? ¡Checa todo lo que contó sobre su reciente obra, Carmen Salinas, Aventurera y hasta Niurka!