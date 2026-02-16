Ninel Conde envío un certero mensaje y reaccionó a la polémica que ventiló Imelda Tuñón sobre José Manuel y Julián Figueroa

Tras las polémicas acusaciones que hizo Imelda Tuñón sobre José Manuel Figueroa y su hermano Julián, Ninel Conde reaccionó al ser cuestionada por el tema. Entre otras cosas, el ‘Bombón Asesino’ reveló qué ha platicado con Maribel Guardia y envió un certero mensaje a Maribel e Imelda.