Ninel Conde envío un certero mensaje y reaccionó a la polémica que ventiló Imelda Tuñón sobre José Manuel y Julián Figueroa
Tras las polémicas acusaciones que hizo Imelda Tuñón sobre José Manuel Figueroa y su hermano Julián, Ninel Conde reaccionó al ser cuestionada por el tema. ¡Ojo al mensaje a Maribel e Imelda!
Tras las polémicas acusaciones que hizo Imelda Tuñón sobre José Manuel Figueroa y su hermano Julián, Ninel Conde reaccionó al ser cuestionada por el tema. Entre otras cosas, el ‘Bombón Asesino’ reveló qué ha platicado con Maribel Guardia y envió un certero mensaje a Maribel e Imelda.