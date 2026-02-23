inklusion logo Sitio accesible
¡Otro zafarrancho! Ninel Conde provoca la euforia de los medios en el aeropuerto de la CDMX

Aunque Ninel Conde, entre empujones y preguntas lanzadas al aire, manejaba adecuadamente la situación, un maquillista y una reportera se engancharon por supuestas agresiones. Aquí los detalles.

Ninel Conde tuvo un eufórico encuentro con la prensa que la esperaba en el aeropuerto de la CDMX y es que, mientras el ‘Bombón Asesino’ se disculpaba por no tener tiempo para atender a los medios, la euforia crecía. Aunque Ninel Conde, entre empujones y preguntas lanzadas al aire, manejaba adecuadamente la situación, un maquillista y una reportera se engancharon por supuestas agresiones. Aquí los detalles.

