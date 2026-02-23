¡Otro zafarrancho! Ninel Conde provoca la euforia de los medios en el aeropuerto de la CDMX

Ninel Conde tuvo un eufórico encuentro con la prensa que la esperaba en el aeropuerto de la CDMX y es que, mientras el ‘Bombón Asesino’ se disculpaba por no tener tiempo para atender a los medios, la euforia crecía. Aunque Ninel Conde, entre empujones y preguntas lanzadas al aire, manejaba adecuadamente la situación, un maquillista y una reportera se engancharon por supuestas agresiones. Aquí los detalles.