Niurka defiende a Ángela Aguilar y explota contra sus ‘haters’. “No puedo con tanta gente de vísceras vacías”
Niurka Marcos aplaude que Ángela Aguilar no dé explicaciones sobre su vida privada, ante la ola de críticas que recibe continuamente en redes sociales.
En entrevista exclusiva para Venga La Alegría, Niurka Marcos defendió a Ángela Aguilar de la oleada de ‘hate’ que ha recibido desde hace ya años en redes sociales. “Yo no puedo entender cómo un grupo de personas pueda generar, procesar, tanto odio”, dijo.