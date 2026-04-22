Niurka reacciona con fuerte mensaje a los rumores de que Ana Bárbara perdonó infidelidad de su esposo

Niurka habló con Venga La Alegría sobre los rumores que indican que Ana Bárbara habría perdonado una infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz. La “mujer escándalo” asegura que la cantante es su amiga y solo ella tiene el contexto e historia completa, como para saber si se quiere dar una nueva oportunidad en la relación. “Tiene un corazón que no le cabe en el pecho”, dice.

