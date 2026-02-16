Salen a la luz nuevos videos y testimonios sobre Jeremy, el joven apuñalado afuera de una secundaria

inklusion logo Sitio accesible
Según reportes, Jeremy, el joven apuñalado cerca de una secundaria, sigue grave en un coma inducido. Mientras Kevin ‘N’ enfrenta a la justicia y salen a la luz nuevos videos, Jeremy ha sido señalado por sus compañeros como presunto acosador, pues dicen que les pedía dinero para no golpearlos. Así lo explica Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.

