Salen a la luz nuevos videos y testimonios sobre Jeremy, el joven apuñalado afuera de una secundaria
Jeremy, el joven apuñalado cerca de una secundaria, ha sido señalado por sus compañeros como presunto acosador. Así lo explica Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.
Según reportes, Jeremy, el joven apuñalado cerca de una secundaria, sigue grave en un coma inducido. Mientras Kevin ‘N’ enfrenta a la justicia y salen a la luz nuevos videos, Jeremy ha sido señalado por sus compañeros como presunto acosador, pues dicen que les pedía dinero para no golpearlos. Así lo explica Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.