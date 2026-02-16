Salen a la luz nuevos videos y testimonios sobre Jeremy, el joven apuñalado afuera de una secundaria

Según reportes, Jeremy, el joven apuñalado cerca de una secundaria, sigue grave en un coma inducido. Mientras Kevin ‘N’ enfrenta a la justicia y salen a la luz nuevos videos, Jeremy ha sido señalado por sus compañeros como presunto acosador, pues dicen que les pedía dinero para no golpearlos. Así lo explica Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.