¡Por una escena de riesgo! Omar Chaparro revela que sufrió una lesión en su reciente película de acción

Tras dar vida a un militar en su nueva película de acción, Omar Chaparro reflexionó sobre el papel de las fuerzas armadas en México. ¡Ojo a lo que contó sobre su lesión!

Tras dar vida a un militar en su nueva película de acción, Omar Chaparro reflexionó sobre el papel de las fuerzas armadas en México y los caídos que han dejado los enfrentamientos con el crimen organizado. ¡Ojo a lo que contó sobre su lesión por filmar una escena de riesgo!

