Paco de la O enfrentará a la justicia por violencia; así lo explicó Malu Carreras, su expareja

Malu Carreras, expareja sentimental de Paco de la O, confirmó ante los medios que el actor enfrentará a la justicia mexicana por supuestamente violentarla. La actriz desmintió algunas versiones que se han publicado sobre el supuesto incidente que sufrió. ¿Malu Carreras está lista para carearse con su presunto agresor? Esto contestó la expareja de Paco de la O.