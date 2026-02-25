“Sí nos sentimos más consentidas por allá", Paola Núñez respalda y elogia a Eiza González
Paola Núñez respalda a Eiza González tras la queja de la actriz hollywoodense hacia los medios mexicanos al asegurar que en México no siempre se celebra su éxito internacional y con ese mismo empoderamiento, Paola mostró su admiración por Eiza González. ¿Qué opina Paola Núñez del impacto que dejó su personaje de ‘Barbie’ en Amor en Custodia? Esto y más reveló Paola Núñez.