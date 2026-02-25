inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Sí nos sentimos más consentidas por allá", Paola Núñez respalda y elogia a Eiza González

Paola Núñez respalda a Eiza González tras la queja de la actriz hollywoodense hacia los medios mexicanos al asegurar que en México no siempre se celebra su éxito internacional.

Videos,
Venga La Alegría

Paola Núñez respalda a Eiza González tras la queja de la actriz hollywoodense hacia los medios mexicanos al asegurar que en México no siempre se celebra su éxito internacional y con ese mismo empoderamiento, Paola mostró su admiración por Eiza González. ¿Qué opina Paola Núñez del impacto que dejó su personaje de ‘Barbie’ en Amor en Custodia? Esto y más reveló Paola Núñez.

Videos