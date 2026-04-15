¡Última hora! El papá de Christian Nodal habría renovado los derechos de su nombre y marca
Todo sobre el supuesto documento del IMPI donde el padre de Christian Nodal habría renovado los derechos sobre el nombre y la marca de Christian Nodal.
Durante las últimas horas ha estado circulando un supuesto documento del IMPI donde el padre de Christian Nodal habría renovado los derechos sobre el nombre y la marca de Christian Nodal. ¿Crecieron las diferencias entre el cantante y sus padres? Esto es lo que se sabe.