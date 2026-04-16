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Patricio ‘N’ rompe el silencio y aclara si podría pisar la cárcel tras ser vinculado a proceso

Tras los documentos que señalan a Patricio ‘N’ como vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en un delito contra sus hijas, el conductor explica su situación jurídica.

Tras los documentos que señalan a Patricio ‘N’ como vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en un delito de abuso en contra de sus hijas, el conductor explica su actual situación jurídica. ¿Patricio ‘N’ podría pisar la cárcel? Esto confesó el actor, quien enfrenta dicho proceso desde 2022.

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