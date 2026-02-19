¡Completamente enamorada! Paty Cantú se confiesa sobre su esposo y habla de su vestido de novia

A pocos meses de su boda en la Riviera Nayarit, Paty Cantú confiesa que el amor ‘le pegó' con todo. Y es que su esposo, Christian Vázquez, no sólo ha transformado su vida, sino ha influido en su proceso creativo en el estudio de grabación. ¿Por qué se casó de verde? Esto contó la cantante.