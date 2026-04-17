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El caso de Edith, la joven encontrada sin vida tras acudir a una entrevista de trabajo; todo explicado Con Peras y Manzanas

Un violento asalto en Bosques de las Lomas y el caso de Edith Guadalupe, la joven que desapareció cuando fue a una entrevista de trabajo y fue encontrada sin vida. Todo explicado Con Peras y Manzanas.

Un violento asalto en Bosques de las Lomas y el caso de Edith Guadalupe, la joven que desapareció cuando fue a una entrevista de trabajo y, tras la presión social, fue encontrada sin vida. Todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.

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