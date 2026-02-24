Sergio Sepúlveda explica, Con Peras y Manzanas, la alineación de los planetas y el frente frío 37

¡No se repetirá hasta el 2040! Este 28 de febrero sucederá un fenómeno astronómico muy llamativo: desfile planetario o la alineación de seis planetas. Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, aparecerán uno tras otro después de la puesta del sol. ¿Dónde se podrá ver el desfile planetario en México? Así le explica Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas, antes de hablar sobre el frente frío 37 y sus efectos en varios estados del país. ¡No pierdas detalle!